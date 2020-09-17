Для захисту користувачів від шкідливого програмного забезпечення Google ще ву2019 році запустила систему Advanced Protection Program для Chrome. Рік по тому компанія анонсувала нову функцію для фірмового браузера, покликану зробити роботу з ним ще більш безпечною.

Після релізу відповідного оновлення користувачі Chrome зможуть перед скачуванням відправляти сумнівні файли в хмару Google, де вони будуть скануватися за допомогою набору технологій виявлення шкідливих програм Safe Browsing. У разі виявлення загроз завантаження таких файлів буде скасовано, повідомляє 9to5google.

Цікаво Новий інтерфейс Google Chrome для Android спростить роботу з браузером

Як працює нова функція

Коли користувач завантажує файл, виконується швидка перевірка з використанням метаданих, таких як хеші файлу, щоб оцінити, чи не виглядає він потенційно підозрілим. Для будь-яких завантажень, які Safe Browsing вважає ризикованими, але не явно небезпечними, користувачеві буде представлено попередження і можливість відправити файл на сканування.



Google Chrome відправлятиме підозрілі файли на перевірку

За твердженням компанії, визначення необхідності хмарного сканування не займатиме багато часу, але при бажанні користувачі зможуть проігнорувати попередження про наявність шкідливого файлу і відкрити його без попередньої відправки в хмару.

Коли нова функція стане загальнодоступною, Google повідомить пізніше.