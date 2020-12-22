Facebook і Google, що входить до складу холдингу Alphabet Inc., домовилися "співпрацювати і допомагати одна одній" у разі проведення розслідування щодо їх угоди про спільну роботу в області інтернет-реклами.

У судовому позові, який був поданий десятьма штатами проти Google минулого тижня, цитуються внутрішні документи компанії, які були значною мірою відредаговані. The Wall Street Journal ознайомилася з частиною чорнового варіанту позову без виправлень, в якому детально викладені висновки та твердження, що містяться в судових документах.

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Що відомо

У позові звинувачують Google в незаконній співпраці з Facebook з метою зміцнення вже досягнутого домінування в сфері онлайн-реклами. Це порушує антимонопольне законодавство. Згідно з документом, Google і Facebook знали, що їхня угода може викликати антимонопольне розслідування, і обговорювали, як цьому протидіяти.

У невідредагованому чорновому варіанті позову, з яким ознайомилося видання, також йдеться про те, що головний операційний директор Facebook Шеріл Сандберг підписала угоду з Google.

У свою чергу, представник Google повідомив The Wall Street Journal, що такі угоди щодо антимонопольних загроз надзвичайно поширені в діловому світі.