Двох техногігантів Google та Facebook звинуватили у змові на ринку інтернет-реклами. Компанії, начебто, домовилися поділити рекламний онлайн-ринок, щоб уникнути конкуренції один з одним.

Про це розповіли у пресслужбі офісу генпрокурора Техасу, який подав позов від імені 10 штатів в США.

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У чому змова

На думку позивачів, це відбувалося через координацію дій на аукціонах і поділ замовлень на рекламу. Facebook, нібито, отримувала доступ тільки до деяких секторах ринку, а Google залишалася лідером.

Google – це монополія вартістю трильйон доларів, яка нахабно зловживає своєю владою. Компанія схиляє керівництво Facebook погоджуватися на договірну схему, яка підриває саму суть конкурентного процесу,

– мовиться у повідомленні.

Більше того, в рамках змови Google могла підвищувати ціни на рекламу. Як кажуть позивачі, це могло позначалося "на фінансах американських споживачів".

Реакція Google

В Google вже відреагували на ці звинувачення та назвали їх безпідставними. Також у корпорації додали. що буде спростовувати ці заяви у суді.