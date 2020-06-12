Додаток Google Фото вважається одним з найпопулярніших засобів для перегляду фотографій на смартфонах. Однак нові функції в ньому з'являються досить рідко. Навіть з нагоди недавнього п'ятиріччя Google не випустила оновлення. Однак вже зовсім скоро додаток отримає цікаву функцію.

Співробітникам видання 9to5google вдалося дізнатися про підготовку важливого нововведення.

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Як зміниться Google Фото

Коли в галереї зберігаються тисячі фотографій, знайти потрібні не так просто. Звичайно, є навігація за часом, але згадати місяць або навіть рік, коли знімок був зроблений, не завжди виходить. Набагато легше згадати, де був знятий кадр. Саме тому Google працює над пошуком по карті.



Нова функція дозволить шукати фото за допомогою карти

Співробітники 9to5google вивчили програмний код останньої версії Google Фото 4.52 і виявили згадку про функцію "Дослідження карти". Відповідно до опису, вона дозволяє "оживити" відвідані місця та переглянути зроблені там фотографії. Ентузіастам навіть вдалося активувати цю опцію та оцінити її роботу.

У новому режимі відкривається карта світу, на яку нанесені місця, де бував користувач. Щось подібне вже давно є в "Картах" від Google. Однак крім відображення самих відвіданих місць додаток показує фотографії, які там були зроблені. Звичайно ж, для цього в самих знімках повинні бути дані про місцезнаходження, збережені під час зйомки.

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Як це працюватиме

При наближенні потрібної області в нижній частині екрана зявлятимуться фото, які були зроблені в цьому конкретному регіоні. Це дозволяє швидко знайти фотографії за місцем розташування. Тут же при бажанні можна видалити зображення зі своєї бібліотеки.

Наразі невідомо, коли Google планує повноцінно запустити цю функцію.