Розробники сервісу Google Фото працюють над додаванням декількох функцій. Нові інструменти були виявлені користувачами після аналізу APK-файлу додатку. Припускають, що вони будуть пропонуватися з деякими обмеженнями.

Додаток Google Фото є одним з найбільш популярних сервісів для зберігання і редагування знімків на пристроях з Android. Він безкоштовний. Проте нещодавно з'явилися натяки на те, що деякі функції можуть стати доступними лише в рамках платної підписки. Про це пише видання gsmarena.

Цікаво СтопСуржик: новий чат-бот перекладе суржик українською

Що відомо

Нещодавно в Google Фото з'явилася нова функція з назвою Color Pop, яка дозволяє зробити фон чорно-білим, залишивши колір основного об'єкта. Інструмент безкоштовний для фото які мають дані про глибину сцени, наприклад, знімків, зроблених в портретному режимі. Якщо ж користувач хоче застосувати ефект до зображень, які не мають даних про глибину сцени, то йому доведеться оформити підписку Google One.

Ентузіасти проаналізували APK-файл майбутньої версії Google Фото і виявили згадку нових функцій, таких як Dynamic, HDR і Vivid. Крім того, в цій версії програми були знайдені згадки шести нових фільтрів:

Afterglow,

Airy,

Ember,

Luminous,

Radiant

Stormy.

На даний момент невідомо, чи будуть нові функції безкоштовними або ж вони стануть доступні тільки в рамках підписки Google One. Очевидно, що ця інформація стане відома, коли вони з'являться в одній з наступних версій Google Фото.