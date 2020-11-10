Google Фото розробляє нові функції: вони можуть бути платними
Розробники сервісу Google Фото працюють над додаванням декількох функцій. Нові інструменти були виявлені користувачами після аналізу APK-файлу додатку. Припускають, що вони будуть пропонуватися з деякими обмеженнями.
Додаток Google Фото є одним з найбільш популярних сервісів для зберігання і редагування знімків на пристроях з Android. Він безкоштовний. Проте нещодавно з'явилися натяки на те, що деякі функції можуть стати доступними лише в рамках платної підписки. Про це пише видання gsmarena.
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Що відомо
Нещодавно в Google Фото з'явилася нова функція з назвою Color Pop, яка дозволяє зробити фон чорно-білим, залишивши колір основного об'єкта. Інструмент безкоштовний для фото які мають дані про глибину сцени, наприклад, знімків, зроблених в портретному режимі. Якщо ж користувач хоче застосувати ефект до зображень, які не мають даних про глибину сцени, то йому доведеться оформити підписку Google One.
Ентузіасти проаналізували APK-файл майбутньої версії Google Фото і виявили згадку нових функцій, таких як Dynamic, HDR і Vivid. Крім того, в цій версії програми були знайдені згадки шести нових фільтрів:
- Afterglow,
- Airy,
- Ember,
- Luminous,
- Radiant
- Stormy.
На даний момент невідомо, чи будуть нові функції безкоштовними або ж вони стануть доступні тільки в рамках підписки Google One. Очевидно, що ця інформація стане відома, коли вони з'являться в одній з наступних версій Google Фото.
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