Корпорація Google готує для українців оновлення сервісу Google Карти. Нові функції стануть доступними вже наййближчим часом. Головний апдейт стосується ситуації з COVID-19.

Google Карти будуть показувати завантаженість громадського транспорту у режимі реального часу та відстеження реального статусу замовлень на самовивіз та доставлення. сказано у блозі компанії.

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Як це працюватиме

Розробники додали в Карти спеціальні шари з інформацією про COVID-19.

Також коритсувачі зможуть отримувати інформацію про виявлені випадками зараження за весь час у конкретній області. Будуть додані ресурси з інформацією щодо COVID від місцевих органів влади.

Як кажуть в компанії, це допоможе дізнатись про місцеві рекомендації та обмеження при поїздках в інші регіони.

Оновлення в Google Картах / Скріншот

Ще одне важливе покращення має допомогти дотримуватись соціальної дистанції за допомогою інформації про скупчення людей у режимі реального часу. Google Карти покажуть, наскільки переповнений той чи інший автобус, потяг чи лінія метро в режимі онлайн.

Раніше такі функції з’явилися в США, Канаді, Німеччині, Австралії, Бразилії та Індії, а згодом і в інших країнах.