Згідно з відправленим у Федеральну комісію зі зв'язку США пакетом документів, Google хоче почати тестування нової технології бездротового з'єднання на частоті 6 ГГц. При цьому компанія наполягає на нерозголошенні особливостей нової секретної технології.

Експериментальне тестування бездротового зв'язку Google хоче проводити у хвильовому спектрі в діапазоні 6 ГГц. Компанія планує з'ясувати, чи здатні ці частоти забезпечити необхідну пропускну здатність і стабільність підключення, повідомляє Engadget.

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Для чого Google нова технологія

Якщо експериментальний запуск виявиться успішним, в подальшому Google може розгорнути цілу екосистему інтернет-сервісів під новим ім'ям Fiber WebPass.

При цьому представники Google наполягають на тому, щоб регулятор FCC не розкривав будь-яких технічних особливостей і характеристик нового бездротового стандарту, оскільки публічне розголошення інформації може завдати відчутноих фінансових і конкурентних збитків компанії. Заявка була подана у 17 штатах США, включаючи Колорадо, Каліфорнію, Флориду, Орегон, Техас, Юту, Айову, Канзас та інші.



Google тестуватиме секретну технологію зв'язку

Нещодавно FCC розблокувала смугу неліцензійного спектра 6 ГГц, який можна застосувати в сегменті 5G-мереж, для з'єднання транспортних засобів через Wi-Fi, а також інтернету речей. Нова частота потенційно пропонує більш високу пропускну швидкість. Тестовий період обмежений 24 місяцями.