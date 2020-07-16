Компанія Google оновила дизайн та додала кілька цікавих функцій до свого поштового клієнта Gmail. Щоправда, оновлену пошту наразі отримають лише користувачів G Suite.

Як сказано к у блозі Google, зміни торкнулись як веб-версії, так і фірмового додатку для Android і iOS.

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Що нового

Gmail отримала глибоку інтеграцію з сервісами Google Meet (групові дзвінки), Google Chat (листування), Google Rooms (групові повідомлення) і Google Docs. Усі ці ресурси будуть відображатися в нижній панелі.

Ще одне нововведення – функція Do Not Disturb (не турбувати), яка буде відключати повідомлення одночасно у всіх сервісах.

Оновлений вигляд Gmail: відео

Коли запрацює оновлення

Оновлений поштовий сервіс Gmail наразі вже доступний для користувачів G Suite. А от чи побачать оновлений дизайн усі користувачі сервісу – інформації поки немає.