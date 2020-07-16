Google істотно змінив Gmail: фото і відео нового дизайну
Компанія Google оновила дизайн та додала кілька цікавих функцій до свого поштового клієнта Gmail. Щоправда, оновлену пошту наразі отримають лише користувачів G Suite.
Як сказано к у блозі Google, зміни торкнулись як веб-версії, так і фірмового додатку для Android і iOS.
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Що нового
Gmail отримала глибоку інтеграцію з сервісами Google Meet (групові дзвінки), Google Chat (листування), Google Rooms (групові повідомлення) і Google Docs. Усі ці ресурси будуть відображатися в нижній панелі.
Ще одне нововведення – функція Do Not Disturb (не турбувати), яка буде відключати повідомлення одночасно у всіх сервісах.
Оновлений вигляд Gmail: відео
Коли запрацює оновлення
Оновлений поштовий сервіс Gmail наразі вже доступний для користувачів G Suite. А от чи побачать оновлений дизайн усі користувачі сервісу – інформації поки немає.