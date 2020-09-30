Google запустила поширення опціонального темного оформлення програми "Карти" для Android. Необхідна версія програми – 10.51.1.

Особливості нового оформлення

Темна тема захоплює всі елементи програми: меню пофарбовані в темно-сірий колір, акцентні кольори приглушені, а інтерфейс перегляду карти дозволяє чудово розрізнити всі об'єкти, повідомляє 24 канал.

Цікаво Представлена перша гра для iOS, яку не потрібно завантажувати на смартфон

Крім того у налаштуваннях "Карт" з'явився перемикач, що дозволяє встановити темне оформлення на постійній основі або відключити його зовсім. Нагадаємо, що теми додатків Google за замовчуванням підтримують тему системи, тож, якщо темний режим ввімкнений за замовчуванням, "Карти" повинні працювати у тому ж режимі.



Нова "нічна" тема додатку Google Карти

Як отримати оновлення

Наразі оновлення доступне обмеженому колу користувачів в рамках тестування. Пізніше Google запустить більш масштабний реліз функції. Завантажити останню версію "Google Карт" можна з Google Play. "Карти" – один з останніх сервісів Google, чий додаток досі не оснащено нативним темним оформленням. З 2018 року тему отримали "Повідомлення", Google Play, "Контакти" та багато інших програм.