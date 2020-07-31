Оновлений браузер Microsoft Edge почав аварійно завершувати роботу, коли користувач вводить текст в адресний рядок. Щоправда, це відбувається лише тоді, коли пошуковик Google встановлений ​​за замовчуванням.

На проблему скаржаться вже чимало користувачів, передає The Verge.

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Цікаво, що збій виникав тільки у тому випадку, якщо Edge за замовчуванням мав встановлений пошук Google. Якщо користувачі переключалися на фірмовий пошуковик Bing, то аварійне завершення роботи припинялось.

Сплеск цієї проблеми зафіксували о 2 годині ночі 31 липня (за київським часом).

Реакція Microsoft

У Microsoft кажуть, що вже проводять розслідування з цього приводу. Спочатку користувачам запропонували припинити виконання будь Search Suggestions у налаштуванні через edge: // settings / search. Вже через 4 години компанія повністю усунула проблему.

Як відомо, нещодавно Microsoft випустила браузер Edge на рушієві Chromium. Офіційний реліз оновленого браузера на основі Chromium відбувся 15 січня 2020 року.