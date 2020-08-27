Компанія Google провела черговий редизайн мобільного додатка Google Maps в честь 15-річного ювілею сервісу. Крім оновленої панелі навігації і поліпшеної функції відстежування громадського транспорту, у свіжій версії програми з'явився розділ для збереження цікавих локацій.

В меню "Збережені" з'явилася можливість відстеження географічних точок, якими поділилися або порекомендували друзі і знайомі, розповідає 24 канал.

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Крім того, Google значно спростила пошук цікавих місць поблизу, які були збережені нещодавно. Всі додані до цього розділу точки будуть відображатися на карті у вигляді каруселі зі спрощеною навігацією.



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Інші нововведення

Також компанія заявила про активацію алгоритму сортування списку за віддаленістю від актуальної геолокації користувача. Якщо на пристрої активовано функцію відстеження історії місцезнаходжень, Google передбачила для мобільної версії "Карт" можливість моніторингу своїх переміщень з прив'язкою до календаря.

Нововведення наразі доступне лише користувачам Android-версії програми після встановлення відповідного апдейту, який вже поширюється хвилями в різних регіонах.