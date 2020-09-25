У Google Maps з'явиться новий шар, що дає змогу користувачам бачити кількість заражених Covid-19 в конкретній місцевості. Цей сервіс буде працювати в 220 країнах, зокрема і в Україні.

Про оновлення повідомили на офіційному блозі компанії.

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Після оновлення користувачі Google Maps можуть увімкнути цю функцію і побачити кольорову карту, де можна простежити кількість випадків захворювання на 100 тисяч людей.

Також там будуть доступні ярлики, що вказують на зростання або зниження показників нових випадків зараження за останній тиждень.

Нова послуга в Google Maps стане доступною протягом кількох днів / blog.google

Детальніше

Як кажуть розробники, вони намагатимуться надавати дані з точністю до рівня районів міста. Однак, в деяких випадках цифри будуть об'єднані для кількох населених пунктів.

Карта базуватиметься на даних, що надходять з декількох джерел, зокрема із Університету Джона Хопкінса, видання The New York Times і Вікіпедії. Ці джерела збирають інформацію від місцевих організацій охорони здоров'я, урядових і міжурядових організацій.

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Коли запрацює

Як каже розробник, оновлений Google Maps вже доступний на платформах Android і iOS. Однак, для усіх користувачів він стане доступним протягом декількох днів.