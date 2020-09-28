В розпал жорсткого карантину компанія Google відкрила безкоштовний доступ до свого сервісу для відеоконференцій Google Meet для всіх користувачів. Однак, це тривало недовго – вже у жовтні сервіс знову стає платним.

Як передає The Verge, вже після 30 вересня безкоштовна послуга в Google Meet буде обмежена 60 хвилинами.

Цікаво Google Maps показуватиме кількість заражень Covid-19 в конкретному регіоні

Детальніше

Як розповіли у компанії, цей крок був запланований. Нагадаємо, Google запустила безкоштовний доступ до Google Meet для всіх користувачів навесні 2020 року.

Тоді популярність сервісу Zoom зростала шаленими темпами. Тому Google вирішила запропонувати альтернативу. Під час запуску Google обіцяла, що до 30 вересня користувачі Google Meet можуть користуватися відеоконференціями без всяких обмежень безкоштовно.

Однак, після 30 вересня користувачам обмежать користування безкоштовною версією Google Meet.

Цікаво Mozilla оновила браузер Firefox: що цікавого

При цьому безлімітні відеоконференції (тривалістю до 300 годин) будуть доступними для користувачів платних пакетів G Suite і G Suite for Education.