Магазин мобільних додатків Google Play оприлюднив список найпопулярніших додатків для Android за 2020 рік. Цікаво, що до переліку найкращих потрапила і робота українських розробників.

Весь рейтинг найкращих додатків розподілили у кількох категоріях: повсякденні додатки, персональне зростання, новинки, розваги і благодійність. У кожній категорії вибрано по 4-5 кращих додатків.

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Найкращі додатки

Так, "вибором користувачів" назвали Disney +, нагорода за найкращу гру дісталася SpongeBob: Krusty Cook-Off, а найкращим додатком стало Loona: Bedtime Calm & Relax. Це застосунок, що допомагає користувачам заснути.

"Пориньте в релаксацію за допомогою захоплюючого пейзажу сну – тривимірних сцен, які ви досліджуєте і керуєте простими взаємодіями, дотиком до яких можна додати барв", – написали в Google.

Reface

Також у рейтингу – український додаток Reface, який займає 4 місце у розділі розваги.

Це один із сервісів, що створює український стартап RefaceAI. Команда розвиває технологію заміни осіб на фото або відео. З її допомогою можна розмістити своє обличчя у тіло іншої людини. Раніше цього року додаток Reface потрапляв на перше місце у списках AppStore.