Після того як десятки користувачів заявили про недоступність функції Nearby Sharing на смартфонах, що використовують тестову версію сервісів Google Play, Google несподівано інтегрувала її в браузер Chrome для Windows. Тепер користувачі можуть відправити файли з комп'ютера на смартфон прямо з браузера.

Поки нововведення можуть бачити інші користувачі тестових збірок браузерів Chrome Dev і Canary, повідомляє XDA.

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Як ввімкнути Nearby Sharing

Для активації Nearby Sharing необхідно в адресному рядку ввести chrome://flags і в списку, експериментальних функцій активувати відповідний пункт. Потім потрібно перезапустити браузер, після чого на вкладці chrome://nearby з'являться доступні пристрої, на які можна відправляти файли безпосередньо з комп'ютера.

На жаль, для працездатності Nearby Sharing є кілька апаратних вимог з боку Google. Ноутбук або ПК з Windows повинні бути оснащені Bluetooth, а як приймач на момент тестування можуть використовуватися або смартфони Google Pixel або Chromebook. Обидва ґаджети повинні перебувати в зоні покриття Bluetooth.

Коли запрацює Nearby Sharing

Доступ до функції Nearby Sharing на стабільній версії браузера Google Chrome поки обмежений. Google не поспішає розкривати навіть приблизні терміни виходу нової функції.