Компанія Google офіційно представила новий флагманський смартфон Pixel 5, а також 5G-версію доступного Pixel 4a 5G. "П'ятірка" отримала середньобюджетну платформу Qualcomm Snapdragon 765G, більш компактний у порівнянні з Pixel 4a 5G 6-дюймовий дисплей і дві основні камери. Примітно, що Pixel 4a 5G трохи поступається флагману.

У цьому році Google вирішила не прагнути встановити топовий процесор в нове покоління смартфонів Pixel і вибрала більш доступний Snapdragon 765G, яким оснащена більшість середньобюджетних смартфонів. Також ґаджет забезпечили 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті, повідомляє 24 канал.

Не пропустіть Детальні характеристики Google Pixel 4a 5G та Pixel 5

Дисплей

Новинка може похвалитися 6-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, підтримкою частоти відновлення 90 Гц і врізаної фронтальної одинарної камерою з роздільною здатністю 8 Мп. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 6.

Камери

На тильній стороні пристрою, незважаючи на досить великий прямокутний модуль основної камери, розмістилося лише два датчики: 12,2-мегапіксельний сенсор зі світлосилою f/1.7, який був ще у Pixel 3, а також 16-мегапіксельний датчик (f/2.2, 107 °) з ширококутними лінзами.

Підкреслюючи розширені можливості, які тепер відкриває перед користувачем додатковий ширококутний датчик, Google представила серію фотографій, знятих на нові Pixel.

Фото зроблені на Pixel 5 и Pixel 4a 5G

Компанія також показала, як працює функція, яка допомагає налаштувати освітлення на фотографіях:

По центру задньої кришки розмістився сканер відбитків, чия надійність посилена спеціальним чіпом безпеки Titan M.

Захист

Google Pixel 5 отримав захист від вологи класу IP68, заради якої виробник відмовився від аналогового 3,5-міліметрового аудіопорту. Примітно, що ємність акумулятора стала ще більшою і тепер становить 4000 мАг. Заявлена ​​підтримка швидкої, бездротової Qi і реверсивної зарядки.

Операційна система

Google підкреслила, що смартфон поставляється з новітньою операційною системою Android 11. При цьому виробник гарантує випускати свіжі версії ОС протягом трьох років з дня виходу гаджета. Pixel 5 пропонується в двох модифікаціях: з одно- і дводіапазонним 5G-модемом в залежності від регіону продажів. Смартфон доступний в чорному і мятном кольорах.

Відмінності між смартфонами

Хоча Pixel 4a 5G позиціонується як більш доступний у порівнянні з Pixel 5 смартфон, відмінностей від флагмана у нього не так багато. Ґаджет також побудований на платформі Snapdragon 765G, але пропонується лише з об'ємом оперативної пам'яті 6 ГБ. Ключова ж різниця між новинками полягає у тому, що Pixel 4a 5G отримав збільшений до 6,2 дюйма OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, але з частотою оновлення 60 Гц, і є 3,5-міліметровим аудіопортом. До того ж відсутня бездротова зарядка.

У Pixel 4a 5G встановлений більш компактний акумулятор ємністю 3800 мАг з підтримкою швидкої 18-ватної зарядки. При цьому компанія підкреслила, що при меншій вартості Pixel 4a 5G отримав ідентичну основну і фронтальну камери.

Технічні характеристики Google Pixel 5 | Pixel 4a 5G:

Дисплей 6,0'', OLED, Full HD+, 90 Гц | 6,2'', OLED, Full HD+, 60 Гц

6,0'', OLED, Full HD+, 90 Гц | 6,2'', OLED, Full HD+, 60 Гц Памя'ть Оперативна пам'ять: 8 ГБ | 6 ГБ; Постійна пам'ять 128 ГБ

Оперативна пам'ять: 8 ГБ | 6 ГБ; Постійна пам'ять 128 ГБ Акумулятор 4000 мАг, 18 Вт | 3800 маг, 18 Вт

4000 мАг, 18 Вт | 3800 маг, 18 Вт Безпека Біометричний сканер

Біометричний сканер Процесор Snapdragon 765G

Snapdragon 765G Камера Основна: 12,2 Мп (f/1.7) + 16 Мп (f/2.2, 107°); Фронталка: 8Мп

Основна: 12,2 Мп (f/1.7) + 16 Мп (f/2.2, 107°); Фронталка: 8Мп Операційна системаAndroid 11

Ціни

Вартість Google Pixel 4a 5G становить 499 доларів (14 111 гривень). Флагманський Pixel 5 коштує 699 доларів (19 766 гривень).