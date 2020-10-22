Google офіційно "поховала" свій сервіс Play Music. Хоч попередження про смерть цього сервісу корпорація зробила ще у травні. Тоді ж компанія запропонувала користувачам альтеранивне рішення – новий додаток YouTube Music.

Як зауважило видання Android Police, Google припинила роботу додатка GPM на Android і веб-клієнта сервісу. При спробі запуску GPM на Android або вебверсії сервісу, на екрані з'являється повідомлення про те, що сервіс більше недоступний.

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Тобто, 22 жовтня можна вважати офіційною датою "смерті" Google Play Music.

Альтернатива Play Music

При цьому до 2021 року Google обіцяє зберігати плейлисти, покупки, завантаження і лайки. До цього часу у користувачів є шанс перенести всі дані в YouTube Musiс. Після цього терміну бібліотеки будуть недоступні.

Ми хочемо, щоб у всіх був час перенести свій контент і звикнути до YouTube Music, тому в майбутньому ми представимо додаткові інструкції для користувачів, які більше не будуть мати доступу до Google Play Music,

– йдеться у повідомленні компанії.

Слухачі подкастів в Google Podcasts також отримають можливість одним натисканням кнопки перенести свої підписки.

Детальніше про перенесення можна дізнатися з цього відео

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Переваги YouTube Music

Каталог YouTube Music містить понад 50 мільйонів офіційних композицій. У порівнянні з Google Play Music, на новій платформі в одному плейлисті можна зберегти до 5000 пісень замість 1000, а кількість доступних для завантаження треків збільшено з 50 000 до 100 000.

Щоб користуватися YouTube Music без реклами, можна оформити підписку Premium вартістю 99 гривень на місяць за індивідуальний план та 149 гривень за сімейний варіант.

При переході на нову платформу користувачі платної версії Google Play Music автоматично отримають продовження оформленої раніше підписки.