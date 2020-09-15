Google оснастила операційну систему Chrome OS у тестовій гілці Canary трьома колекціями шпалер: Collage, Element і Made by Canvas. Всі вони доступні для вільного завантаження.

Підбірка Collage створена ілюстратором Метью Холлістер і включає 12 зображень, в Element можна знайти 12 шпалер від художника Рутгера Паулюсса, а 14 робіт Made by Canvas намальовані в додатку Chrome Canvas, повідомляє 24 канал.

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Collage

Element

Made by Canvas

Всі заставки в дозволі 3000 × 1999 доступні в папці на "Google Диску". Користувачі Chrome OS Canary можуть знайти їх в системі, активувавши експериментальний прапор chrome://flags/#use-wallpaper-staging-url.