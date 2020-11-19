Компанія Google представила повністю оновлений мобільний клієнт фірмового сервісу електронних платежів. Зміни торкнулися не тільки інтерфейсу: додаток зразка 2020 року, за словами розробників, покликаний допомогти користувачеві "поліпшити відносини з грошима".

Апдейт Google Pay значно розширив можливості сервісу, в тому числі наділивши його функціями грошових переказів і аналітики витрат, повідомляє 9to5google.

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Що змінилося

Дизайн нової версії додатку представлений трьома тематичними вкладками для здійснення різних операцій. Центральна під назвою Pay містить інструменти для платежів і переказів, ліва Explore виводить на екран актуальні знижки та інші комерційні пропозиції, а справа розмістилася вкладка Insights, на якій можна ознайомитися з балансом, станом підключеного до сервісу банківського рахунку та фінансовою аналітикою.



Оновлений Google Pay

Крім того, платіжні квитанції, що направляються на пов'язану з обліковим записом Google адресу електронної пошти, будуть автоматично зберігатися у хмарному сховищі "Google Фото" і скануватися для подальшої оплати прямо в додатку. Дещо змінився і дизайн меню оплати за допомогою NFC – тепер у верхній частині головного екрану можна вибрати банківську, подарункову або дисконтну картку зі списку прив'язаних до аккаунту.



Google Pay отримав оновлення дизайну та функцій

Особливості роботи оновленого Google Pay

Варто відзначити, що оновлений сервіс Google Pay буде доступний тільки на одному мобільному пристрої, навіть якщо у користувача є кілька смартфонів, прив'язаних до одного облікового запису. При зміні основного пристрою доведеться проводити процедуру настройки з нуля. При цьому базова функція NFC-платежів, як і раніше буде працювати на будь-якому гаджеті.

Все про оновлення Google Pay, відео:

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Коли новий Google Pay можна буде спробувати

Нова версія програми Google Pay вже доступна користувачам у США і найближчим часом повинна запуститися в інших регіонах.