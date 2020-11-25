Компанія Google за останній час оновила чимало своїх додатків, багато з них отримали нові логотипи та функції. Схоже, тепер черга дійшла і до додатку для дзвінків.

Про майбутні нововведення розповів користувач форуму Reddit. Він помітив рекламу оновленого додатку на YouTube, пише XDA.

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Що нового

Судячи з усього, Google змінить назву програми з Google Phone на Google Call. Новий логотип буде в стилі нещодавно оновлених Gmail, Drive, Maps.



Майбутнє оновлення Google Phone / фото Reddit.

Поки не відомо, коли саме компанія випустить оновлення.

Нагадаємо, раніше додаток був ексклюзивом для Pixel, пристроїв Android One і окремих моделей Xiaomi. Кілька місяців тому компанія дозволила встановлювати його усім.