Популярний додаток Google Phone для здійснення голосових дзвінків продовжує завойовувати популярність. Його завантажують користувачі, на чиїх телефонах він не є стандартним. Цього разу він подолав позначку в 500 тисяч завантажень, що вдається далеко не кожному програмному продукту з магазину Play Маркет.

Спочатку додаток Google Phone працював лише на фірмових смартфонах Pixel, а також пристроях, що випускаються в рамках програми Android One. Згодом підтримка продукту була розширена, і установку Google Phone з магазину Play Маркет дозволили власникам інших пристроїв на Android. За кілька місяців додаток завантажено користувачами та встановлено компаніями-виробниками більше 500 мільйонів разів, пише androidpolice.

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Що відомо

Додаток Google Phone – простий і зручний інструмент для здійснення голосових викликів через стільникові мережі. Він не вимогливий до ресурсів, а отже є ідеальним варіантом для бюджетних смартфонів, які не вирізняються високою продуктивністю.

Програмний продукт в основному активно використовується китайськими компаніями, такими як Xiaomi і OnePlus, у пристроях, що поставляються в деякі регіони світу. Базу користувачів Google Phone поповнюють і власники фірмових смартфонів компанії Google Pixel.

Таким чином, Google Phone приєднався до переліку додатків, які також були завантажені з Play Маркета більше 500 мільйонів разів. Серед них є такі популярні продукти, як Opera Mini, Zoom і Pinterest.