З черговим апдейтом популярний додаток "Google Фото" отримав корисне доповнення до раніше доданої функції "Спогади". Крім перегляду тематичної добірки вручну, користувачі тепер можуть освіжити у пам'яті яскраві моменти зі своєї галереї на дисплеї смартфона без зайвих зусиль.

З оновленням програми до версії 5.22 користувачі отримали можливість використовувати свою фотогалерею як джерело зображень для циклічної зміни шпалер домашнього екрану, повідомляє 24 канал. При цьому відкривати додаток не потрібно: відповідна опція доступна в меню налаштувань дисплея.

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Як працює функція

Після в ввімкнення функції фотографії з галереї будуть циклічно змінювати одна одну у ролі фону робочого столу при кожному включенні екрану. Підбірка проводиться випадковим чином – але не виключено, що у подальшому Google додасть фільтри по окремих альбомах, тегах або типах знімків.



Функція змінних шпалер в додатку "Google Фото"

Свіжа версія Google Фото вже доступна для скачування через Google Play.