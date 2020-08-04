Компанія Google нарешті представила свій довгоочікуваний смартфон Pixel 4a. Цю новинку користувачі чекають ще з травня – саме тоді була запланована презентація.

Як раніше писав 24 канал, більшість технічних характеристик та навіть ціна вже були оприлюднені. та під час офіційної презентації ми отримали підтвердження.

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Що цікавого

Google Pixel 4a отримав AMOLED-дисплей з діагоналлю 5,81 дюйма та роздільною здатністю Full HD +. Дисплей – безрамковий з круглим отвором під фронтальну камеру (її роздільна здатність 8 Мп).

На задній панелі розмістили квадратний модуль для основної камери, а також сканер відбитків пальців. Щодо камери, то вона отримала один модуль з роздільною здатністю 12,2 Мп (Sony IMX363) з діаграмою f/1.7 і кутом огляду 77 градусів. Є підтримка запису відео в режимі 4K при 30 к/с.

Google Pixel 4a: характеристики і ціна / Google

За продуктивність тут відповідає процесор SoC Snapdragon 730 у парі з 128 ГБ флеш-пам'яті. Також смартфон отримав 6 ГБ оперативної пам'яті.

Акумулятор ємністю 3140 мАг має підтримку 18-ватної зарядки. Смартфон оснащений стереодинаміками та портом USB-C. Новинка працює під управлінням Android 10.

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З цікавого, виробник зберіг класичний роз'єм для навушників.

Ціна

Google Pixel 4a оцінили у 350 доларів (приблизно 9 700 гривень). Доступна також модель із підтримкою мережі 5G. за неї доведеться заплатити 500 доларів (13 800 гривень).