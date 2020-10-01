Компанія Google офіційно представила один із найбільш очікуваних смартфонів року Google Pixel 5. Головною фішкою новинки є, безумовно, камера.

Ще до офіційного старту продажів виробник показав, на що здатна камера, опублікувавши серію фотографій, знятих в різних умовах, передає to5google.com.

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Що відомо про камеру

Основний модуль камери складається із двох датчиків:

12,2-мегапіксельний (f/1.7, 1.4 мкм та кутом огляду 77 градусів);

надширококутний 16-мегапіксельний (f/2.2, 1.1 мкм та кутом огляду 107 градусів).

Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп (f / 2.0).

Як розповів виробник, Google Pixel 5 отримав функції двухфазного автофокусу Dual-Pixel і комбінованої стабілізації – оптичної та електронної.

Як знімає камера Pixel 5

Для точної передачі експозиції розробник використав технологію HDR. Так, камера робить кілька фотографій з різною експозицією, після чого відбувається їх склеювання в єдиний кадр.

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Важливим оновленням Pixel 5 став режим Night Sight для зйомки в умовах недостатнього освітлення. Як кажуть у Google, вони оптимізували функцію таким чином, що вона інтегрована в штатний режим зйомки і не вимагає додаткової активації або перемикання.