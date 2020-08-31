З Google Play видалили фейковий додаток телеграм-каналу NEXTA – новини Білорусі
У магазині Google Play 14 серпня з'явився фейковий додаток "Nexta Live – новини Білорусі", яке запитувало доступ до даних користувача. Додаток цікавився місцем розташування, вмістом карти пам'яті пристрою, сканував підключення до мережі і номер телефону.
29 серпня в офіційному Telegram-каналі NEXTA опублікували пост, який попереджав користувачів про появу у магазині Google Play "небезпечного додатку для деанонімізації, визначення місця розташування і крадіжки особистих даних користувачів з використанням імені NEXTA", повідомляє 24 канал.
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Адміністратори NEXTA застерегли своїх користувачів від установки програми та закликали ставити йому низьку оцінку в магазині і скаржитися в техпідтримку Google Play.
Фейкову програму видалили з Google Play
Наразі програма вже вилучена з Google Play – перед цим у неї вже був мінімальний рейтинг – одна зірка з п'яти, а також понад півтори тисячі негативних оцінок і відгуків. Деякі користувачі припустили, що "Nexta Live – новини Білорусі", це проєкт "пролукашенківскіх" або білоруського КДБ, покликаний збирати дані про користувачів.
Єдиний контакт, залишений розробником ім'я Mariia Horobets і електронна пошта. За час білоруських протестів NEXTA став одним з найпопулярніших Telegram-каналів у світі.
- Увечері 9 серпня в країні розпочалися масштабні протести, які тривають вже 22-й день поспіль.
- Почалося все з того, що люди виходили на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання. В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.
- Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною. Та навіть викликала на допит декількох її членів.
- Тим часом, Євросоюз готує санкції проти білоруських посадовців. А в Європарламенті Лукашенка оголосили персоною нон грата.