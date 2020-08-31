У магазині Google Play 14 серпня з'явився фейковий додаток "Nexta Live – новини Білорусі", яке запитувало доступ до даних користувача. Додаток цікавився місцем розташування, вмістом карти пам'яті пристрою, сканував підключення до мережі і номер телефону.

29 серпня в офіційному Telegram-каналі NEXTA опублікували пост, який попереджав користувачів про появу у магазині Google Play "небезпечного додатку для деанонімізації, визначення місця розташування і крадіжки особистих даних користувачів з використанням імені NEXTA", повідомляє 24 канал.

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Адміністратори NEXTA застерегли своїх користувачів від установки програми та закликали ставити йому низьку оцінку в магазині і скаржитися в техпідтримку Google Play.

Фейкову програму видалили з Google Play

Наразі програма вже вилучена з Google Play – перед цим у неї вже був мінімальний рейтинг – одна зірка з п'яти, а також понад півтори тисячі негативних оцінок і відгуків. Деякі користувачі припустили, що "Nexta Live – новини Білорусі", це проєкт "пролукашенківскіх" або білоруського КДБ, покликаний збирати дані про користувачів.

Єдиний контакт, залишений розробником ім'я Mariia Horobets і електронна пошта. За час білоруських протестів NEXTA став одним з найпопулярніших Telegram-каналів у світі.

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