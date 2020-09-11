Компанія Google систематично удосконалює свої сервіси, підвищуючи зручність їх використання. Мережевим інформаторам вдалося ознайомитися з однією з майбутніх функцій магазину Google Play – незабаром він отримає можливість обміну додатками без підключення до інтернету. Крім того, стало відомо про деякі нововведення у структурі інтерфейсу самого сервісу.

Після оновлення клієнта магазину користувачі зможуть відправляти викачані з Google Play додатки на інші Android-пристрої у автономному режимі через протокол P2P без використання сторонніх сервісів. Така можливість може бути корисною при відсутності швидкого інтернет-з'єднання в поточний момент, повідомляє AndroidPolice.

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Як це працює

Після вибору програми, якою необхідно поділитися, Google Play виведе на екран список найближчих пристроїв, з якими можна встановити з'єднання. При цьому, як і під час використання Nearby Share, пара створюється за допомогою Bluetooth або NFC, а передача даних – по Wi-Fi.



Google реалізує можливість обміну додатками між смартфонами



Ще одним нововведенням стане перейменування сторінки магазину "Особисте" на "Управління додатками і пристроєм" з двома підрозділами: "Огляд" і "Управління". У першому буде представлена ​​інформація про додатки, які потребують оновлення, ємності сховища, а також відгуки і оцінок. Вкладка "Управління" буде окремо показувати встановлені і невстановлені додатки в бібліотеці, і дозволить самостійно фільтрувати їх за різними параметрами.

Дата виходу відповідного апдейту Google Play буде оголошена розробниками пізніше.