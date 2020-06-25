Збережені дані про розташування ґаджета, історія перегляду роликів на YouTube і журнал пошукових запитів спрощують використання сервісами Google. Однак, постійне ведення такої "особистої справи" викликає нарікання з боку поборників приватності. Нещодавно пошуковий гігант змінив політику конфіденційності для нових акаунтів.

Відтепер персональні дані користувачів будуть видалятися автоматично, навіть якщо людина, що користується сервісами Google не знає про таку можливість, повідомляє 24 канал.

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Як все працюватиме

Ще в минулому році Google анонсувала функцію видалення історії активності облікового запису, але за замовчуванням вона була відключена. Тепер дані про розташування та історія пошуку для всіх нових користувачів будуть автоматично очищені після 18 місяців, а список переглянутих на YouTube відеороликів — через 36 місяців.



Дані нових користувачів зберігатимуться до 18 місяців

Оскільки ми вводимо збереження за замовчуванням для більшості наших продуктів, ми керуємося принципом, згідно з яким продукти повинні зберігати інформацію лише до тих пір, поки вона корисна для вас,

— йдеться в офіційному блозі Google.

Варто зазначити, що налаштування користувачів "старих" акаунтів не зміняться — вони лише будуть отримувати нагадування про можливість ручного налаштування функції очищення своєї веб-історії. Самостійно змінити параметри збереження особистих даних можна через веб-інтерфейс облікового запису Google в меню "Дані та персоналізація" — "Відстеження дій".