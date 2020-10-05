Дослідники безпеки компанії Google запустили ініціативу Android Partner Vulnerability Initiative (APVI), покликану виявляти вразливості у програмному забезпеченні Android-пристроїв різних виробників. Незабаром після старту проєкту фахівці вже відзвітували про низку виявлених недоліків у прошивках ґаджетів різних виробників.

Як повідомляє Google, APVI "відловлює" проблеми з мобільним софтом, які потенційно можуть впливати на безпеку пристроїв під управлінням Android або конфіденційність користувачів. Вона доповнить вже існуючі програми винагород за виявлені вразливості в операційній системі Android і магазині додатків Google Play.

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Завдяки ініціативі вдалося виявити вразливості у прошивках низки Android-пристроїв

Керуючись положеннями нормативного документа ISO / IEC 29147: 2018 "Рекомендації щодо розкриття вразливостей", дослідники вже виявили низку недоліків у прошивках смартфонів різних брендів і повідомили про свої знахідки виробникам ґаджетів. Google також створила спеціальний сайт, на якому буде публікувати інформацію про виявлені помилки.

Що це дає

Запроваджена Google ініціатива дасть змогу виробникам андроїд пристроїв отримувати більше інформації про вразливості власних програм та прошивок. Відтак вендори зможуть швидше виявити та виправити помилки та вразливості, а це позитивно вплине на роботу пристрої та безпеку користувачів.