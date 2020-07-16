Юридична компанія Boies Schiller Flexner подала другий груповий позов проти компанії Google. Все через збір персональних даних користувачів без їх відома, в тому числі безпосередньо всупереч бажанням користувача не передавати свої дані компанії. Йдеться про позов на 5 мільярдів – по 5000 доларів на кожного потерпілого користувача з США.

Серед позивачів значаться основні конкуренти Google по цифровому ринку призначених для користувача даних – компанія Facebook, а також такий гігант, як Oracle. Справа була подано до федерального суду США в Сан-Хосе, повідомляє BBC.

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Суть позовів

У груповому позові стверджується, що компанія без відома споживачів збирає дані як мінімум з 1 червня 2016 року. В цілому, претензії до Google мають дві площини: збір даних про користувача, коли він вручну відключив цю функції в налаштуваннях облікового запису, та збір даних через Google Chrome в режимі "Інкогніто".

Як відомо, один зі способів обмежити агресивні алгоритми Google в плані реклами та "коригування" пошукової видачі – це заборонити збір, аналіз і передачу даних про свої дії в налаштуваннях свого Google-аккаунта. Так роблять багато користувачів, які хочуть отримувати релевантну щодо конкретних запитів пошукову видачу, а не "скориговану" згідно їх історії пошуку. Також це допомагає уникнути багатомісячної банерної реклами умовних меблевих магазинів після введення в пошук слова "шафа".

Якщо слідувати логіці поданої позовної заяви, Google все одно збирала призначені для користувача дані, хоч і не особливо подавала вигляд, що знає щось про свого клієнта. Тобто компанія "брала своє" з користувача сервісів незалежно від того, хотів він цього чи ні.

Друге питання, що послужило приводом для подачі позову – шпигунство за користувачами режиму "Інкогніто". Як заявляла сама компанія, в цьому режимі не зберігаються логіни, паролі, історія пошуку або відвідування веб-сайтів. Тобто режим позиціонувався як приватний і безпечний спосіб створення "одноразового браузера".

Як свідчить текст позову, Google і в цьому режимі збирала призначені для користувача дані. Чи узгоджувалися вони з основним обліковим записом Google Chrome – поки неясно.

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Як виявили порушення

Про порушення стало відомо після аналізу дій Chrome в режимі "Інкогніто". Так, при відкритті вкладки свою роботу починав Google Firebase – стандартний інструмент розробки Google, який непомітно для користувача парсить його дані. При цьому в позові стверджується, що Google використовує всі зібрані Firebase дані для поліпшення своїх сервісів та пошуку, в тому числі й зібрані з інкогніто-вкладок.

Важливо відзначити, що самі представники Google визнають, що дозволяють власникам сайтів через Google-аналітику парсити користувачів в режимі інкогніто. Це дозволяє "поліпшити якість послуг з боку майданчиків".

Проблема в тому, що перший позов був відхилений судом Каліфорнії ще в грудні цього року. Чи зможуть нові обставини змінити ситуацію, покаже тільки час і судові засідання.