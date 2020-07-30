В кінці червня Google запустила бета-тест функції швидкого обміну даними Nearby Sharing. Аналог Apple AirDrop повинен був поступово з'явитися на ґаджетах мільйонів користувачів Android, але несподівано компанія стала обмежувати доступ до функціональності Nearby Sharing без пояснення причин.

Спочатку скористатися Nearby Sharing могла обмежена кількість користувачів, які використовували бета-версію пакету Google Play Services, розповідає 9to5google.

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Вже через чотири тижні після початку поширення нової функції власники смартфонів стали повідомляти про те, що більше не можуть активувати Nearby Sharing, оскільки з операційної системи зникла кнопка "Поруч", за допомогою якої можна було організувати пошук пристрою приймача.



Google викинула функцію Nearby Sharing з бета-версії пакету Google Play Services

Єдиною згадкою Nearby Sharing на смартфонах користувачів, що встигли протестувати нововведення, залишилася іконка в меню швидкого доступу. На жаль, натискання на неї ніяк не впливає на роботу функції, яка в даний час не функціонує. З чуток, це може означати як відправку технології на доопрацювання, так і її "похорон" слідом за рядом інших проєктів, скасованих корпорацією раніше.

Що кажуть у Google

Представники Google не давали офіційних коментарів з приводу запуску власного аналога AirDrop, а також перспектив подальшої інтеграції функції в прошивки різних пристроїв. Очікувалося, що Nearby Sharing буде працювати з усіма смартфонами, на яких встановлена ​​Android 6.0 і новіше.