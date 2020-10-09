Google попередить користувачів при зломі облікового запису
Компанія Google представила нову функцію, яка повинна надійніше захистити конфіденційну інформацію користувачів. Відтепер вони отримають можливість швидко відреагувати на потенційну загрозу злому облікового запису завдяки новому інструменту, доступному в одному з сервісів компанії.
Як це працює
Якщо раніше користувачі отримували відповідні листи при підозрі на несанкціоновану авторизацію, то тепер безпосередньо в додатку Google буде спливати повідомлення про злом, повідомляє Gizmochina.
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Відтак, власник облікового запису зможе одразу заблокувати доступ або додати IP-адресу зловмисника в чорний список, запобігши подальшому злому.
Користувач відразу дізнається про спробу зламу профілю
Таким чином Google зробила оповіщення більш оперативним, відмовившись від поштової розсилки на користь Push-повідомлень. За заявою представників компанії, повідомлення захищені від спуфинга і не можуть бути підроблені або перехоплені. Нова функціональність стане доступна деяким власникам Android-пристроїв в найближчі тижні. Починаючи з наступного року попередження про злом стане загальнодоступним.