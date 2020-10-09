Компанія Google представила нову функцію, яка повинна надійніше захистити конфіденційну інформацію користувачів. Відтепер вони отримають можливість швидко відреагувати на потенційну загрозу злому облікового запису завдяки новому інструменту, доступному в одному з сервісів компанії.

Як це працює

Якщо раніше користувачі отримували відповідні листи при підозрі на несанкціоновану авторизацію, то тепер безпосередньо в додатку Google буде спливати повідомлення про злом, повідомляє Gizmochina.

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Відтак, власник облікового запису зможе одразу заблокувати доступ або додати IP-адресу зловмисника в чорний список, запобігши подальшому злому.



Користувач відразу дізнається про спробу зламу профілю

Таким чином Google зробила оповіщення більш оперативним, відмовившись від поштової розсилки на користь Push-повідомлень. За заявою представників компанії, повідомлення захищені від спуфинга і не можуть бути підроблені або перехоплені. Нова функціональність стане доступна деяким власникам Android-пристроїв в найближчі тижні. Починаючи з наступного року попередження про злом стане загальнодоступним.