Google розробляє пристрій з кодовою назвою Breeze. Швидше за все, мова про недорогий маршрутизатор Wi-Fi, який увійде в лінійку Google Nest.

Інформацію про новий пристрій з'ясувало інтернет-видання 9to5Google. В останніх версіях додатків Google Wi-Fi і Google Home фахівці виявили згадки ґаджета з кодовим ім'ям Breeze і номером моделі GJ2CQ.

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Усі попередні роутери Google мають кодові імена, пов'язані з вітром – Whirlwind (вихор) для OnHub, Mistral (північно-західний вітер, що дме з Севен на середземноморське узбережжя) для Nest Wifi і Gale (шторм) для Google Wifi.

Всередині програми Google Home знайшлася й анімація, що демонструє процес підключення Breeze: зображення рекомендує підключити маршрутизатор до модему провайдера.

Ціна

9to5Google знайшли пристрої Google Breeze в інтернет-магазинах Walmart і Home Depot – там ґаджет опублікований з цінником в 99 доларів (2 798 гривень). Для порівняння, Nest Wifi вартує 169 доларів (4 776 гривень).



Wi-Fi адаптер Breeze

Технічних подробиць про Breeze немає: Google може їх розкрити на заході Made by Google, який пройде 30 вересня.