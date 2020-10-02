Google запустила спеціальний режим доповненої реальності для перегляду у власному картографічному сервісі "Google Карти". З його допомогою користувачі зможуть отримувати додаткову інформацію про об'єкти при активації 3D-режиму в реальному часі.

Як це працює

Нововведення буде корисним як для пішоходів, так і для користувачів громадського транспорту. При активації функції "Вулиця в AR-режимі" на панорамних фотографіях локації будуть виводитися позначення з підписами конкретних точок: магазинів, театрів або зупинок метро, повідомили в Google.

Цікаво "Google Карти" для Android отримали довгоочікувану "нічну" тему

Функція "Вулиці в AR-режимі" стала еволюційним розвитком комбінованої навігації, представленої в 2018 році. Найближчим часом компанія планує доповнити нововведення можливістю передачі геоданих, завдяки чому користувачам стане легше визначати, де вони знаходяться, і організовувати зустрічі. На карті в режимі реального часу буде виводитися інформація про актуальне місцеперебування друзів з порадами щодо маршруту.

Крім того, Google згадала, що позначки на карті стали значно точнішими, оскільки розробники істотно поліпшили технологію визначення геолокації, використовуючи машинне навчання і топографію.

Де працюватиме нова AR-режим карт

Нова функція буде доступна в 24 містах світу, серед яких Амстердам, Бангкок, Барселона, Берлін, Будапешт, Дубай, Флоренція, Стамбул, Куала-Лумпур, Кіото, Лондон, Лос-Анджелес, Мадрид, Мілан, Мюнхен, Нью-Йорк, Осака , Париж, Прага, Рим, Сан-Франциско, Сідней, Токіо, Відень. Надалі Google буде регулярно розширювати список.