Однією з головних тем презентації Google Launch Night In став звук. Компанія представила недорогу Bluetooth колонку Nest Audio.

Пристрій має тканинну поверхню з усіх боків і представлений в п'яти кольорах: чорний, сірий, рожевий, зелений та блакитний, повідомляє 24 канал.

Цікаво Google офіційно представила Pixel 5 і Pixel 4a 5G: технічні характеристики та ціни

Особливості колонки Nest Audio

Спереду колонки розташовуються чотири діоди сповіщень, ззаду фізична кнопка для відключення мікрофонів, зліва сенсорна грань для регулювання гучності. Вага колонки 1,2 кг. Для з'єднання використовується Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 і Chromecast.



Колонка Google Nest Audio / Фото Google

Всередині пристрою 4-ядерний процесор Cortex A53, 75 мм вуфери, 19 мм твітери та три мікрофони. Природньо, що колонка отримала підтримку фірмового Google Асистента.

Nest Audio на 75% голосніша від оригінального Google Home і на 50% басистіша. Виробник обіцяє чистий звук незалежно від того, що ви слухаєте – радіо, новини або аудіокниги.

Ціна й дата продажів

Продажі колонки стартують пізніше, наразі лише відкриті можливості для попереднього замовлення ґаджета. За передзамовлення двох штук одночасно дарують знижку 20 доларів. Щодо ціни, то Google Nest Audio обійдеться в 99 доларів (2 803 гривні).