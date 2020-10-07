Компанія Google розповіла про новий формат просування контенту – Web Stories. "Історії" з'являться у пошуковій видачі і вкладці Discover мобільних додатків Google.

Корпорація домовилася з 34 виданнями, які готують і публікують свої Web Stories. Новий формат виглядає як мініатюри в стилі журналів – натискання на них відкриває повноекранний розворот з зображеннями або короткими роликами, повідомляє 24 канал.

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Google підготувала інструменти для створення "історій" через MakeStories, NewsroomAI і WordPress. Є і документація для розробки власного рішення по створення такого роду контенту.

Веб-історії в результатах Google Пошуку дозволяють користувачам розгортати контент на весь екран. Вони також можуть з'являтися в Google Картинках, рекомендаціях та додатку Google.

Як це працює

Веб-історії можуть бути представлені у вигляді сітки. Коли користувач вводить запит, у сітці показуються веб-історії від різних видавців. Якщо користувач виконує пошук за певним видавцем, в сітці видно веб-історії тільки з його сайту. Показ у вигляді сітки зараз доступний тільки англійською мовою і в США.



Web Stories від Google – новий формат для просування контенту сайтів

В яких країнах це працює

Web Stories доступні в США, Індії та Бразилії, у майбутньому Google поширить інструмент на інші країни і платформи.