Компанія Google зняла з виробництва розумну колонку преміум-класу Google Home Max. Останні екземпляри пристрою в магазині Google Store були повністю розпродані по знижці.

При цьому раніше куплені Home Max й надалі отримуватимуть підтримку, яка включатиме нові програмні оновлення та патчі безпеки. Про це пише Engadget.

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Що відомо

Смарт-колонка Google Home Max почали продавати у жовтні 2017 року за ціною 400 доларів. З розмірами 336,6х190х154,4 міліметра і вагою 5,3 кілограма вона була найбільшим пристроєм серед усіх гаджетів Google Home.

Нинішнім власникам Google Home Max не варто турбуватися, оскільки вони не побачать ніяких змін. Ми будемо продовжувати випускати оновлення програмного забезпечення та виправлення безпеки для пристроїв Google Home Max. Ми прагнемо забезпечити відмінний звук і функції домашнього аудіо у всіх наших продуктах з підтримкою Assistant,

– сказано в повідомленні Google.

Завдяки двом 4,5-дюймовим сабвуферам і двом 0,7-дюймовим високочастотним динамікам Google Home Max як і раніше залишається одним з найпотужніших пристроїв свого класу.

Вихід на пенсію Home Max має сенс, оскільки сьогодні ви можете придбати за тією ж ціною одразу дві колонки Nest, і отримати аналогічний, якщо не кращий, звук.

Гаджет на розпродажі пропонувався за 179 доларів – 4970 гривень.