Ще у травні минулого року уряд США ввів заборону щодо Huawei на використання сервісів Google для нових пристроїв. Згодом стало відомо і про припинення створення процесорів Kirin на фабриках TSMC. Тепер техногігант зіткнувся з новими складнощами – збіг термін чергової тимчасової ліцензії на отримання апдейтів американської мобільної ОС на фірмових пристроях.

Минулого тижня закінчилася дія тимчасової ліцензії, виданої Міністерством торгівлі США, яка дозволяла випускати виправлення безпеки та оновлення Android на пристроях Huawei, і про продовження дії документа не йдеться, розповідає Gizchina.

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Що це означає для користувачів ґаджетів Huawei

Це означає, що надалі ґаджети китайського виробника не зможуть оновлювати систему захисту додатків SafetyNet, що, своєю чергою, може привести до неможливості роботи платіжних і банківських додатків, а також низки інших додатків та ігор.

Раніше Google надавала апдейти операційної системи і пакети фірмових сервісів для пристроїв Huawei, що надійшли у продаж не пізніше ніж 16 травня 2019 року. Але після закінчення терміну ліцензії такі ґаджети можуть позбутися оновлень GMS (сервіси Google необхідні для роботи пристроїв), хоча самі програми не будуть видалені.

Крім того, відсутність ліцензії може ускладнити процес самостійних оновлень, які повинні проходити сертифікацію в Google на сумісність з GMS. Очікується і затримка патчів безпеки, які зазвичай розсилаються вендорами заздалегідь і лише потім потрапляють у відкритий доступ.

Реакція Huawei

Представники китайської компанії заявили, що відстежують ситуацію і оцінюють можливі наслідки події. Наступною новинкою бренду під управлінням Android стане флагманський смартфон Mate 40, анонс якого запланований на осінь поточного року.