На початку року Google анонсувала функцію Play Asset Delivery, яка покликана прискорити завантаження "важких" мобільних ігор з фірмового магазину додатків. Нарешті, компанія оголосила про доступність нового методу швидкого завантаження і розповіла подробиці про особливості його роботи.

За допомогою Play Asset Delivery розробники можуть вибрати, які саме елементи додатка повинні бути завантажені на пристрій користувача, а які можна зробити необов'язковими для встановлення, розповідає androidpolice.

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Як це працює

Формат публікацій Android App Bundle надає можливість розбити ресурси на окремі пакети (текстури, звуки і так далі) для швидкого завантаження через Google Play.

Крім того, зростає і швидкість завантаження оновлень для додатків, а якщо апдейт знадобиться під час ігрової сесії, користувач зможе на льоту завантажити потрібні файли без переходу в інтерфейс Google Play і не закриваючи клієнт самої гри.

Секрет методу полягає в тому, що тепер додатки завантажуватимуть лише ті файли, які потрібні для роботи на конкретних моделях смартфонів. Раніше потрібно було завантажувати всю бібліотеку повністю.

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Коли функція запрацює

Тут все залежить від розробників. Вони вже можуть скористатися новим методом завантаження додатків у своїх іграх. Наразі про підтримку нового формату для своїх релізів заявили видавці Gameloft і RV AppStudios. Функція Play Asset Delivery вже доступна для всіх розробників.