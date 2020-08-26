Google веде методичну роботу щодо поліпшення продуктивності свого браузера. У черговому оновленні Chrome компанія пообіцяла прискорити завантаження сторінок на 10% і поліпшити навігацію по вкладках на різних платформах і додати дещо новеньке.

Так, в додатку з'явиться низка нововведень, включаючи спільне використання сторінок за QR-кодом і можливість редагувати PDF-файли безпосередньо у вікні браузера, розповідає Tech Crunch.

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Групування вкладок

Одне з анонсованих нововведень орієнтоване на користувачів, що працюють з великою кількістю відкритих вкладок. Тепер їх можна об'єднувати в групи, привласнюючи їм індивідуальні назви і розгортаючи при необхідності. Ця функція вже вийшла зі стадії бета-тестування і стала загальнодоступною.

Вкладки на сенсорних пристроях

Для пристроїв з сенсорним екраном Google переробила інтерфейс вкладок, зробивши їх більшими. Така можливість дозволяє швидко організовувати і приховувати вкладки, а також легше переглядати. Крім того, в Chrome тепер можна редагувати і зберігати PDF-файли, а при повторному їх відкритті користувач зможе продовжити роботу з того місця, на якому зупинився.

Спрощене надсилання посилань

Власники Android-ґаджетів незабаром отримають функцію спрощеного обміну URL-адресами, що дозволяє швидко ділитися посиланнями. Також можна буде роздрукувати сторінку або створити QR-код для сканування або завантаження. Така можливість з'явиться і в десктопній версії Chrome – вона має використовуватися за допомогою нового значка QR в адресному рядку браузера. Крім того, розробники заявляють про підготовку модифікації рушія додатку для прискорення завантаження сторінок на 10%.

Коли чекати оновлення

Деякі з анонсованих функцій незабаром з'являться у версії Chrome 85 вже 26 серпня. У списку змін, що готуються також: зниження споживання ресурсів фоновими вкладками, перехід додатки на 64-розрядну версію на платформі Android, а також функція відкриття файлу в окремій вкладці замість поточної при перетягуванні у вікно браузера.