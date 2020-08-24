До Дня Незалежності України Google випустив новий дудл, яким привітав українців із головним національним святом.

Новий дудл від Google до Дня Незалежності України – це певна інтерпретація синьо-жовтого Державного Прапора України, у центрі якого коло з квітами (синіми волошками та жовтими соняхами), пише 24 канал.

У травні, нагадаємо Google привітав українців із Днем вишиванки яскравим дудлом

24 серпня 2020 року Україна святкує свій 29-ий День народження – саме цього дня, 24 серпня, але 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

До слова, привітання українцям вже надіслали низка глав держав, урядів, а також і духовних світових лідерів. Серед них Папа Римський Франциск, королева Великої Британії Єлизавета та президент США Трамп.