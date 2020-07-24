З запуском Android 10 компанія Google відмовилася від традиційної політики вибору назв операційних систем серед різних солодощів. Одна з основних причин – минулі назви кондитерських виробів і солодощів були зрозумілі в різних регіонах світу. Втім, схоже компанія повернеться до "солодких" назв.

Всередині компанії Google продовжує дотримуватися солодких назв, повідомляє 24 канал. Про це повідомив віце-президент підрозділу Android Девід Берк, який підтвердив, що нова версія Android насправді має внутрішнє кодове ім'я.

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Виступаючи в подкасті All About Android, Девід Берк підтвердив, що всередині команди розробників операційну систему Android 11 називають Red Velvet Cake (торт "Червоний оксамит"). При цьому він уточнив, що ця назва не буде використовуватися офіційно. Також він додав, що Android 10 проходила під внутрішньою кодовою назвою Quince Tart. Це теж назва одного з пирогів.

Чого чекати в Android 11

Очікується, що операційна система Android 11 буде випущена в фінальному стані у вересні цього року. У новій версії Android з'явиться вбудована запис екрану, оновлене меню харчування, можливість скасування дозволів у додатків, які їх не використовували протягом деякого часу, можливість підвищити чутливість сенсорного екрану і інші нововведення.