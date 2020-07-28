Google анонсувала прокладання підводного волоконно-оптичного кабелю, який з'єднає США з Великобританією та Іспанією. Цей проєкт буде називатися на честь Грейс Гоппер – американської вченої, яка розробила перший компілятор для комп'ютерної мови програмування.

У Google розповіли, що підписали угоду з американською компанією SubCom, яка спеціалізується на прокладанні підводних кабелів.

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Що потрібно знати про проєкт

Згідно з контрактом, всі роботи з прокладання кабелю між Нью-Йорком, Буді (Велика Британія) і Більбао (Іспанія) повинні бути завершені в 2022 році.

Мета проєкту – поліпшити стійкість мережі, збільшити пропускну здатність і швидкість роботи всіх сервісів Google, включаючи Meet, Gmail і Google Cloud та інших корпоративних продуктів Google.

Коротко про Grace Hopper subsea cable

Цікава інформація про кабель

За проєктом довжина нового підводного кабелю Google до Великобританії складе 6,25 тисяч кілометрів, до Іспанії – 6,3 тисячі кілометрів. Кабель буде прокладатися дном Атлантичного океану. Всередині кабелю будуть розміщені 32 оптичних волокна (16 оптоволоконних пар). До того ж у цьому проєкті буде використовуватися нова оптоволоконна комутація, яка підвищить надійність компонентів, дозволяючи IT-інфраструктурі і елементам зв'язку краще справлятися з перебоями в роботі.

Інші підводні кабелі Google

Станом на сьогодні Google вже має в своєму розпорядженні три підводні лінії зв'язку:

кабель Equiano (в честь африканського письменника Олауди Еквіано), що з'єднує Португалію (Лісабон) і ПАР (Кейптаун) з проміжним з'єднанням в Нігерії (Лагос);

кабель Curie (в честь першого двічі Нобелівського лауреата з фізики і хімії Марії Кюрі), який прокладений від США (Лос-Анджелес) до Чилі (Вальпараїсо);

кабель Dunant (в честь Анрі Дюнана – першого лауреата Нобелівської премії миру), протягнутий від східної частини США до Франції.

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"Підводний кабель Грейс Гоппер"

Google пояснила, що цим проєктом в компанії вирішили ще раз увічнити в історії одного з перших в США фахівців з інформатики, вчену й програмістку, контр-адмірала ВМФ США Грейс Гоппер. Серед іншого вона була однією з творців першого американського комп'ютера MARK-I, авторкою першого у світі компілятора, розробницею мови програмування COBOL і винахідницею терміну "баг" у його нинішньому розумінні.

Крім цього в честь Грей Гоппер також назвали есмінець, суперкомп'ютер Cray XE6 "Hopper", а також заснували іменну премію, яку свого часу отримали Кнут, Возняк, Столлман, Страуструп та інші розробники.