Корпорація Google вирішила боротись із вигоранням своїх працівників. В компанії вважають, що довгий період віддаленої роботи міг негативно позначитися на співробітниках, зокрема на балансі особистого життя і роботи.

Для цього Google вже розіслала співробітникам лист, в якому запропонувала заходи, які мають протидіяти вигорянню, пише Inc.

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Також CEO компанії Сундар Пічаї звернувся до співробітників із закликом приділяти собі більше часу.

Що обіцяють співробітникам

Працівники Google отримають 2 додаткових вихідних на новорічні та різдвяні свята – це буде 18 грудня та 4 січня. Їх запропонують співробітникам у всіх офісах.

Крім того, для працівників готують “тиждень без нарад”– це період, на які команди в компанії не планують ніяких робочих зустрічей чи нарад.

Ми вирішили провести тиждень з 28 грудня 2020 року по 1 січня 2021 року офіційно тижнем без нарад по всій компанії,

– написав CEO компанії.

Щоправда, будуть винятки для команд, які працюють за жорсткими дедлайнами, які закривають угоди або підтримують критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що такі побоювання в компанії небезпідставні. Зокрема, в Google різко впала продуктивність розробників. В перші місяці карантину працівники демонстрували дуже хорошу роботу, бо був певний страх. Однак вже влітку їхня мотивація і продуктивність впала – до -45%, порівняно із їхньою роботою в офісі.