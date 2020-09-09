Як і очікувалося, представлена сьогодні Android 11 не отримала "солодкої" приставки у назві. Втім, розробники не забули про багаторічну традицією. Незабаром після релізу стало відомо, що творці операційки все ж залишили користувачам фірмову великодку.

Тож новий Android все таки отримав неофіційну назву солодкого десерту, ще ж і надто, користувачі отримали змогу самостійно приготувати смаколик, повідомляє 9to5google.

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Варто зазначити, що для перегляду прихованого послання розробників можна використовувати смартфон з будь-якою версією ОС. Досить перейти за опублікованим командою Google посиланням, щоб побачити 3D-модель офіційної статуї, присвяченої Android 11. Пізніше її фізичне втілення буде встановлено в Маунтін-В'ю, як і у випадку з попередніми версіями операційки.



Пасхалка з постаментом Android 11

Як побачити рецепт

При перегляді зелений логотип Android буде ховатися і з'являтися у різних місцях навколо статуї. 3D-модель також отримала кілька доповнень – на зворотному боці однієї з одиниць числа 11 вигравійований перелік функцій, які увійшли в нову ревізію ОС, а на бічній грані п'єдесталу "прикріплений" листок з рецептом торта Red Velvet ("Червоний оксамит") – саме так, за чутками, могла б називатися нова версія ОС у відповідності зі старими традиціями компанії.



Рецепт прихований на боковій грані віртуальної статуї