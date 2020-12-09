Рік тому Chrome навчився вводити платіжні дані без ввімкненої послуги синхронізації пристроїв. Досить авторизуватися у браузері і він введе на сайті дані, попередньо збережені в Google Account. Тепер Google ще більше полегшить автоматичне введення конфіденційної інформації, серед якої і паролі на сайтах.

Як сказано в офіційному блозі розробників, версія Chrome на Android зовсім скоро надасть можливість авторизуватися у браузері одним натисканням під будь-яким профілем, який ви раніше використовували на пристрої.

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Оплата в інтернеті

Після авторизації у браузері користувач отримує швидкий доступ до платіжних реквізитів, що зберігаються в цьому акаунті Google. Потрібно лише вказати CVC карти або підтвердити свою особистість за допомогою біометрії. Також можна використовувати нову карту і зберігати її дані на цьому акаунті.

Паролі

Google також спрощує доступ до паролів і їх збереження в Google Account. У найближчому майбутньому Chrome зможе автоматично вводити паролі, які ви зберегли у своєму обліковому записі – знову навіть без синхронізації браузерів.

При збереженні пароля Chrome запропонує вибір: зберегти його локально в пристрої або в Google Account. Якщо користувач обере другий варіант – паролі стануть доступні на всіх пристроях.



При збереженні пароля користувач зможе обрати обліковий запис та пристрій