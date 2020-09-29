Незабаром після скандалу, що розгорнувся навколо монетизації популярного шутера Fortnite, керівництво Google оголосило про майбутні зміни політики публікації Android-додатків для сторонніх розробників. Компанія повідомила, що в 2021 році її фірмова мобільна ОС стане більш відкритою, а у власників смартфонів з'явиться можливість змінити магазин додатків за замовчуванням.

В офіційному блозі Google з'явилася публікація, в якій американська компанія нагадала, що власники пристроїв на Android завжди могли вибирати програми, які будуть використовуватися системою за замовчуванням.

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Тепер же творці "зеленого робота" планують реалізувати таку схему і для сторонніх магазинів – в Android 12 з'явиться можливість вибору платформи, яка буде відкриватися автоматично при відкритті посилань на додатки та ігри.

Чому Google дозволить змінювати магазин додатків

Сьогодні єдиний основний магазин платформи – Google Play, доступний на більшості Android-гаджетів. Мета Google полягає не тільки в тому, щоб надати власникам смартфонів свободу вибору, але й забезпечити їх необхідним рівнем захисту. Очікується, що можливість установки магазину за замовчуванням стане одним з ключових нововведень Android 12.

Оновлені правила Google Play

Одночасно Google уточнила формулювання правил Google Play, які регламентують використання білінгової системи компанії для здійснення внутрішніх покупок. З 30 вересня 2021 року платити комісію з кожної цифрової покупки всередині програми будуть в тому числі стрімінгові сервіси типу Spotify і Netflix.

Зараз оплата послуг для цих сервісів здійснюється безпосередньо через кредитну карту. У корпорації зазначили, що білінг Google Play вже використовують 97% додатків, в яких реалізуються цифрові товари.