Google розширить підтримку свого ігрового хмарного сервісу Stadia. До цього Google Stadia був доступний в 12 європейських країнах, а також в Канаді та США.

7 грудня Stadia запустили у восьми європейських країнах: Австрії, Чехії, Угорщині, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині та Швейцарії. Про це пише Google Blog.

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Що відомо

Нові користувачі отримають безкоштовний місяць підписки Stadia Pro, що відкриває доступ до таких ігор, як:

Hitman 2,

Hello Neighbor: Secret Neighbor,

Into the Breach,

Kine,

Monster Jam Steel Titans,

Everspace.

Крім того, користувачі також отримають доступ до ексклюзивів Splash Damage's Outcasters і Uppercut Games' Submerged: Hidden Depths. Після закінчення пробного періоду користувач за бажанням зможе продовжити підписку на хмарний ігровий сервіс за 10 євро на місяць.

Google розширив доступ до своєї платформи за три дні до релізу Cyberpunk 2077, яка з'явиться в Stadia 10 грудня 2020 року, як і на інших заявлених ігрових платформах.