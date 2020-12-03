Національне управління з трудових відносин США звинуватили корпорацію Google у порушенні трудового законодавства. Корпорація відстежувала плани співробітників виходити на мітинги, а потім їх звільнила.

Це трапилось ще у 2019 році, коли Google звільнила співробітниць Лоренс Берланд і Кетрін Спірс, повідомляє The Guardian.

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Тоді ці робітниці протестували проти співпраці з консалтинговою фірмою IRI Consultants. Зокрема, Берланд закликала співробітників протестувати, а Спірс створила спливаюче вікно, яке розповідає про законність протестів, при відкритті сайту IRI Consultants.

Обох працівниць звільнили, звинувативши Спірс у порушенні політики безпеки.

Критика корпорації

При цьому Національне управління з трудових відносин заявляє, що це не перший такий випадок. раніше Google, нібито, звільняла і навіть погрожувала співробітникам, щоб "придушити активізм на робочому місці".

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Так, корпорація вбудовувала в браузери Chrome розширення, яке попереджало керівників, якщо в календарі з'являється подія з орендою більше 10 переговорок або більше 100 учасниками. Про це розповіли співробітники Google у жовтні 2019 року. За їхніми словами, компанія відслідковувала їхню активність і запобігати організації мітингів.

Нагадаємо масові протести в Google почалися у 2018 році. Зокрема, деякі працівники покидали офіси в робочий час, протестуючи проти домагань на робочому місці.