У Google Street View дозволили додавати панорами прямо з телефону
Картографічний сервіс Google Карти отримав оновлення, завдяки якому тепер можна робити фотографії для Street View, використовуючи телефон. Власники Android-пристроїв, сумісних з ПЗ ARCore, тепер можуть знімати фото і публікувати їх в Google Street View.
Спочатку Google дала можливість подавати заявки користувачам з Торонто, Нью-Йорка, Остіна, а також Нігерії, Індонезії та Коста-Ріки. Незабаром ця функція буде доступна і для інших регіонів, пише The Verge.
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Що відомо
Google зможе використовувати контент, який завантажують люди, якщо у неї не буде власних зображень для Street View на певній території.
Хоча наші власні Street View трекери і автомобілі зібрали понад 170 мільярдів зображень, проїхавши 16 мільйонів кілометрів по всій планеті, як і раніше є багато не нанесених на карту частин світу,
– зазначив Стаффорд Марквардт, менеджер по продукту Google Maps Street View.
Розміщені користувачами фотографії будуть відображатися в Street View у вигляді пунктирних синіх ліній.
Нова функція у Street View / Фото Googel The Verge
Бета-функція тестувалася протягом кількох місяців. В минулому користувачі теж могли відправляти зображення для Street View, але для них була потрібна спеціальна камера з оглядом на 360 градусів.
Завдяки новій функції з'являється можливість використання Street View для багатьох важкодоступних місць, де не бували автомобілі і трекери Google Street View.
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