Google створив дудл з нагоди Дня батька: для татусів можна створити листівку
21 червня відзначають День батька. З нагоди свята компанія Google створила оригінальний дудл.
Діти можуть створити листівку
З допомогою дудла можна створити оригінальну листівку і одразу надіслати її – через твіттер, фейсбук або електронну пошту.
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Привітання можна віртуально оздобити – сердечками, ґудзиками, квітами, мушлями. Варіанти повинні сподобатись, як синам, так і дочкам, які хочуть привітати своїх татусів.
Можна створити листівку з допомогою дудла / Скриншот Google
Cтворене привітання можна одразу надіслати / Скриншот Google
Коли в Україні святкують День батька?
- День батька в Україні відзначають у третю неділю червня.
- Офіційно свято запровадили Указом Президента від 18 травня 2019 року.
- День батька запровадили для "забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства", а також "підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей".
- У 2020 році День батька випав на 21 червня.